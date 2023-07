De grote fusie tussen het OLV en het ASZ in Aalst is nu ook goedgekeurd door de OCMW's van Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Daarmee is de grote fusie tussen de twee ziekenhuizen weer een stapje dichterbij. Afgelopen woensdag zag u in ons nieuws dat ook de gemeenteraad in Aalst al groen licht had gegeven. Beide ziekenhuizen willen tegen 1 januari 2025 samen één ziekenhuis vormen. Het zal daarmee het derde grootste ziekenhuis van Vlaanderen worden met 6 campussen, onder meer in Wetteren, Ninove en Geraardsbergen. Het zal ook de grootste werkgever in de regio worden, met zo'n 5.000 medewerkers.