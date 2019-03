Kersvers wereldkampioene gewichtheffen Nina Sterckx is terug thuis. Nina is nog maar 16 en ze werd afgelopen weekend wereldkampioen bij de jeugd. Ze behaalde haar gouden plak in de categorie tot 55 kilogram. Een unieke prestatie, want het is voor het eerst dat ons land mag pronken met een wereldkampioen gewichtheffen.