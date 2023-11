Elia verzwaart bovengrondse elektriciteitslijnen Kallo-Kruibeke voor komende elektrificeringsgolf

Hoogspanningsnetbeheerder Elia is begonnen met de afbraak van een hele reeks elektriciteitsmasten in de Waaslandhaven. De elektriciteitslijnen in het havengebied worden verzwaard en dus moeten ook de masten worden vervangen. Het hele project, met de naam Brabo, is een echt huzarenstuk. Maar broodnodig, zegt Elia. Want de komende jaren gaat ons elektriciteitsverbruik alleen maar toenemen.