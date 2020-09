Elia versterkt hoogspanningslijn tussen Liefkenshoek en Kruibeke

De politie, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming hebben de hele dag met man en macht gezocht naar Lieve De Neef. De vrouw van 52 is al drie dagen spoorloos. Zaterdagavond verliet ze haar woning in Ninove. Sindsdien heeft niemand haar nog gezien. De speurders hebben het water van de Dender doorzocht. Of de zoektocht iets heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk.