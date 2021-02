Eli Iserbyt en Denise Betsema zegevieren in Waaslandcross

Europees kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) heeft de Waaslandcross in Sint-Niklaas op zijn naam geschreven. Het is voor Iserbyt z'n zevende overwinning dit seizoen. Toon Aerts en ploegmaat Michael Vanthourenhout vervolledigden het podium. Bij de vrouwen was de winst voor de Nederlandse Denise Betsema (Pauwels Sauzen - Bingoal). Annemarie Worst werd tweede, Belgisch kampioen Sanne Cant derde. Het was dus een goede dag voor het team van Jurgen Mettepenningen. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.