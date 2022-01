Elf incidenten aan spoorwegovergangen in onze provincie vorig jaar

En nog in Aalst zal je vanaf morgen weer de blauwe elektrische deelfietsen zien rondrijden. In de loop van vanavond worden de tweewielers her en der in de stad geplaatst. De elektrische deelfietsen maken dus een herintrede, na een kort proefproject afgelopen najaar. Het bedrijf dat de fietsen levert, is hetzelfde als dat van de blauwe deelsteps. Die vind je al langer terug op de Aalsterse straathoeken. Wie zijn eigen auto liever even aan de kant laat staan, kan in Aalst nu dus kiezen voor een deelfiets, een deelstep of een deelauto. Die alternatieven zijn essentieel om de stad leefbaar en tegelijk vlot bereikbaar te houden, zegt schepen Jean-Jacques De Gucht.