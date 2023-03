Eksaarde: Negentiger botst op geparkeerd voertuig en gaat over de kop

In Eksaarde bij Lokeren is gisteravond een man van in de negentig gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Het slachtoffer ging met zijn auto over de kop nadat hij tegen een geparkeerde auto was gereden. Buurtbewoners konden de man nog uit het voertuig bevrijden vooraleer de brandweer arriveerde. De bejaarde man raakte gewond, en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk. Wellicht maakte de man een inschattingsfout. Van overdreven snelheid is geen sprake. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en werden getakeld.