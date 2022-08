Eksaarde: man schiet liefdesrivaal dood, verschanst zich in woning en geeft zich na enkele uren over

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de omgeving van het pleintje aan de Vredelaan en de Zegelaan in Kruibeke opgeschrikt door enkele luide knallen. Iets na middernacht bleek een geparkeerde Mercedes daar vervolgens al snel helemaal in lichterlaaie te staan. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur snel geblust, maar de auto werd wel volledig vernield. Ook een tuinomheining en een boom raakten beschadigd. Al snel was duidelijk dat het om brandstichting gaat. Een ruit van de wagen was verbrijzeld waarna er vermoedelijk een brandversneller in de auto werd gegoten. De eigenaar van de wagen is ondervraagd door de politie. Het gerechtelijk labo is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek. Volgens het parket is er geen onmiddellijk verband met de incidenten in het drugsmilieu in Antwerpen.