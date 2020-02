EK-wedstrijden van Rode Duivels in Lokeren te zien op drie grote schermen

En we blijven nog even in Lokeren. Want over enkele maanden kan je in de stad de wedstrijden van onze Rode Duivels op het EK voetbal volgen op groot scherm. De stad zal de groepswedstrijden van onze nationale ploeg tonen op drie verschillende locaties. De aftrap wordt gegeven op zaterdag 13 juni met de wedstrijd België - Rusland. Die kan je volgen op de parking van het Vagevuur, aan de Heilig Hartlaan. De donderdag daarop speelt ons land tegen Denemarken. Die wedstrijd wordt op groot scherm getoond op het grasveld aan kasteel Verloren Bos. Maandag 22 juni kunnen jong en oud meeleven met onze Duivels op het plein aan de sporthal van Eksaarde. De opbrengst gaat telkens integraal naar de lokale verenigingen die de organisatie zullen verzorgen.