Eindelijk! Werken aan de N70 in Melsele hervatten volgende maand

In Herzele is de voorbije nacht een bestelwagen op zijn flank in de gracht terechtgekomen. Dat gebeurde in een bocht in de Ressegemstraat, iets voor 3 uur in de ochtend. De chauffeur reed richting Herzele toen hij om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. Het voertuig belandde op zijn zij in de berm. De chauffeur raakte nog op eigen kracht uit zijn wagen. Hij bleef, op enkele lichte kneuzingen na, ongedeerd. Door het ongeval en de takelwerken was de straat wel een hele tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. In januari vorig jaar kwam hier, op nagenoeg dezelfde plaats, een jonge chauffeur om het leven na een fout ingeschat inhaalmanoeuvre.