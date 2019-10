En dan duiken we nu de zaal in. In de hoogste klasse van het vrouwenvolleybal is dit weekend de competitie van start gegaan. Asterix Avo Beveren opende die thuis tegen VC Oudegem, al meteen een mooie Oost-Vlaamse derby dus. Ik hoef u niet te vertellen dat landskampioen Asterix ook dit seizoen weer voor het hoogst haalbare gaat. Het was met andere woorden uitkijken of Oudegem al meteen voor een kleine stuntzege zou kunnen zorgen.