Een zware brand heeft maandagavond een appartement in de Leo Bruyninckxstraat in Dendermonde zwaar beschadigd. Een bewoonster liep daarbij lichte verwondingen op, een hond heeft de brand niet overleefd. Bij aankomst van de brandweer sloeg de rook al door de ramen naar buiten. De brand verspreidde zich razendsnel via het dak waardoor het appartement grotendeels vernield is en onbewoonbaar. Het vuur is met zekerheid ontstaan in de keuken waar de bewoners een pot op het vuur waren vergeten. Een bewoonster verkeerde in shock en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners zouden de komende dagen opgevangen worden bij familie.