Eindelijk nog eens gezellig druk in centrum Zottegem tijdens "circusbraderie"

In en rond de voetbalstadions komt het leven dus stilaan terug op gang, en ook in de steden wordt het stilaan weer gezellig druk. Het centrum van Zottegem stond afgelopen weekend in het teken van circus en de braderie in de winkelstraten. Vorig jaar kon die braderie niet doorgaan door corona, maar nu het virus stilaan overwonnen geraakt, was het voor de handelaars het ideale moment om terug de producten uit te stallen.