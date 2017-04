Eindelijk gelukt: ijzersterke Greg Van Avermaet wint Parijs-Roubaix

Een week na de Ronde van Vlaanderen bij de profs hebben de beloften gisteren hun Ronde gereden. Ook dit jaar mocht Oudenaarde opnieuw de beste landenploegen ontvangen. Onderweg krijgen de renners heel wat hellingen voor de wielen geschoven. De Muur van Geraardsbergen is ook in deze Ronde voor beloften opnieuw in het parcours opgenomen. Verder onder meer ook de Knokteberg, de Berendries en twee keer de Wolvenberg. Op de Holleweg, de laatste kasseistrook van de dag, gaat de Ier Edward Dunbar ervan door. Hij finisht solo in Oudenaarde. Vijftig seconden later wint de jonge Belg Jasper Philipsen de sprint voor de tweede plaats. Winnaar Dunbar is de eerste Ier die Vlaanderens Mooiste wint bij de beloften.