Einde verhaal voor trainer Hans Cornelis bij Lokeren-Temse

Het is einde verhaal voor trainer Hans Cornelis bij KSC Lokeren-Temse. Dat laat de club aan onze redactie weten. De coach zit deze voormiddag met de club samen om zijn vertrek af te ronden. Cornelis heeft zijn afscheid ook al meegedeeld aan de spelersgroep. Hij was sinds 2022 aan de slag op Daknam en loodste in twee jaar tijd de club van tweede amateur naar het profvoetbal. De laatste weken vielen de resultaten tegen, Lokeren-Temse kon al vijf wedstrijden niet winnen. Afgelopen zondag kreeg het tegen La Louvière een 0-5 pandoering rond de oren. De club staat zo op vier punten van een degradatieplaats. Het bestuur besloot daarom om in te grijpen. Kandidaat opvolgers zijn: Stijn Vreven, Emilio Ferrera en Hernan Losada. Bij Lokeren-Temse hopen ze zo snel mogelijk een nieuwe trainer voor te kunnen stellen.