Einde van een tijdperk: Doel 1 om 21u37 afgekoppeld van het net

Vrijdagavond stipt om 37 minuten over negen 's avonds is kernreactor Doel 1 definitief stilgelegd. Na vijftig jaar van stroomproductie werd de reactor van het hoogspanningsnet afgekoppeld. Het is, na Doel 3 en Tihange 2, de derde Belgische kernreactor die definitief uit dienst wordt genomen. Op 30 november volgt ook Doel 2. De reactor moest in 2015 al afgekoppeld worden, maar de toenmalige regering besloot om er nog tien jaar bij te doen. Het zal nog 15 jaar duren vooraleer de reactor is ontmanteld en afgebroken. Op de terreinen kunnen nieuwe industriële activiteiten komen. Maar omdat er nog splijtstof op de site zal liggen, zullen er strenge beperkingen zijn.