Einde van de oude ''passerelle'' over Schelde in Wetteren

In Wetteren is in de nacht van vrijdag op zaterdag, iets over 3 uur, de oude 'passerelle' over de Schelde ingestort. Opzettelijk, want de betonnen voetgangers- en fietsersbrug uit 1957 is vervangen door een gloednieuw exemplaar, dat op 1 september in gebruik is genomen. Met twee grote sloophamers werd vanop pontons op het water vanaf 23 uur het beton weggeschoten. Op de beide oevers en op de nieuwe fietsersbrug volgden enkele honderden toeschouwers de eerste uren het spektakel. Ook thuis werd aardig gevolgd via een livestream webcam.De rest van het weekend wordt de oude brug nu verder afgebroken, en worden de brokstukken uit het water gehaald.