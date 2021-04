Eind 2021 mogelijk 50.000 werklozen in Oost-Vlaanderen

De stad Sint-Niklaas zet alles in het werk om een digitaal platform voor stages te lanceren, want een app om de stageplaatsen te bundelen, het is iets waar ook de bedrijfswereld de voordelen van inziet. Een stagiair leert het bedrijf goed kennen en heeft daarom later vaak ook een streepje voor bij een eventuele sollicitatie. Zo heeft ook het studiebureau SBE in Sint-Niklaas nu een ingenieur in dienst, die er twee jaar geleden nog stage liep.