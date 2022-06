Vanmorgen heeft een hevige brand gewoed in een tuinbouwbedrijf in Wetteren. De brand in de loods en de serres van het bedrijf in de Laarnestraat, op de grens tussen Wetteren en Laarne, ging gepaard met meerdere ontploffingen en een enorme rookpluim die kilometers ver te zien was. Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Brandweerploegen van de zones Zuid-Oost en Centrum kwamen massaal te plaatse. Ze kregen ondersteuning van een helikopter van de federale politie en de civiele bescherming. De serres werden gebruikt als opslagplaats voor onder meer caravans, mobilhomes en oldtimers. Die zijn allemaal in vlammen opgegaan.