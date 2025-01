Eigenaar vindt dood paard na oudejaarsnacht: "We vermoeden vuurwerk, te luide knallen"

In Wetteren is een paard mogelijk het slachtoffer geworden van vuurwerk. Het dier van 29 jaar was nog in goede gezondheid, volgens de eigenaar, maar in de nacht van oud naar nieuw stierf het, wellicht uit schrik voor het vuurwerk. De eigenaar is er het hart van in en heeft een klacht ingediend bij de politie. Hij roept op om geen vuurwerk meer af te steken. We willen de dierenliefhebbers waarschuwen voor de harde beelden.