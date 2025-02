Eigenaar gecontesteerde feestzaal in Temse bijt van zich af na klachten over overlast: "Ik bel dikwijls zelf de politie"

Feestzaal de Rietgors op het recreatiedomein Waesmeer in Temse staat onder verhoogd toezicht. Dat wil zeggen dat de politie er vaker dan anders gaat patrouilleren. Vooral als er feesten zijn, want die zorgen volgens de buurtbewoners voor overlast. Er is veel lawaai, er wordt geparkeerd waar het niet mag, en sommige feestvierders vernielen eigendommen. De eigenaar ontkent niet dat er problemen zijn en wil dringend een gesprek met het gemeentebestuur en de buurt.