Eigenaar en syndicus gaan voor ogen van vrederechter op de vuist in Sint-Niklaas

In het vredegerecht van Sint-Niklaas is vanochtend gevochten. Een eigenaar van een appartement ging er op de vuist met de syndicus van het gebouw waar zijn appartement gelegen is. De man werd opgepakt. De twee partijen moesten vanochtend voor de vrederechter verschijnen. Maar nadat de zaak werd uitgesteld voor verder onderzoek kookte het potje van de eigenaar over. In de gang haalde de man uit naar de syndicus. Het slachtoffer kreeg een zware slag in het gezicht. Het incident gebeurde voor de ogen van de vrederechter. De politie kwam ter plaatse en pakte de eigenaar, een man van rond de 70 jaar, mee voor verhoor. De syndicus werd voor verzorging meegenomen naar het ziekenhuis.