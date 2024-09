Eieren in toekomstige fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht hebben te veel PFAS

In alle deelgemeenten van de toekomstige fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn eieren aangetroffen waarvan de PFAS-concentraties de normen overschrijden. Dat blijkt uit een onderzoek dat burgercollectief Zwijndrecht Gezond en de Universiteit van Antwerpen hebben uitgevoerd na de problemen met PFAS-vervuiling door 3M. Zij verzamelden vorige maand die eieren. Hun onderzoek is nu afgerond en toont weinig opbeurende resultaten. Volgens het burgercollectief is het een duidelijk signaal naar het toekomstige gemeentebestuur om de opvolging en preventie van PFAS, en ook van andere vervuiling, aan te pakken.