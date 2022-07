EH Daniël Vande Velde, pastoor en ereburger van Beveren, thuis onverwacht overleden

De gemeente Beveren is in rouw, want de Beverenaars zijn deze ochtend een ereburger verloren. Eerwaarde Heer Daniël Vande Velde is bij hem thuis in Vrasene dood aangetroffen. Normaal zou pastoor Vande Velde deze voormiddag om 11u de wekelijkse eucharistieviering opdragen in Vrasene. Maar omdat hij niet kwam opdagen, ging een van de medewerkers een kijkje nemen aan zijn huis. En omdat er ook daar niet meteen werd opengedaan, werden de hulpdiensten verwittigd. Zij konden via een ladder naar binnen klimmen, maar troffen daar het levenloze lichaam aan van de pastoor. Alles wijst op een tragisch ongeval of een natuurlijk overlijden. Het gerechtelijk labo is ter plaatse gekomen om na te gaan wat er precies kan gebeurd zijn.