EGTS Linieland van Waas en Hulst - Leerlingen zelf aan zet met Grenstech!

Het is deze maand ook Jeugdboekenmaand. Die periode is in het leven geroepen om het belang en het plezier van lezen en voorlezen extra in de kijker te zetten. Op basisschool De Klimop in Sint-Gillis-Waas doen ze dat trouwens al langer. Eind vorig jaar nog richtte de school een apart, gezellig leeslokaal in.