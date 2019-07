Christophe De Geest uit Overmere woont al 10 jaar in de Colombiaanse stad Bogota en is er een bekend acteur. Hij speelde al mee in enkele Colombiaanse series en mocht ook een rolletje vertolken in de Netflixserie Narcos. Aan de telefoon vertelt hij ons hoe ze daar in Colombia de Tourzege van Egan Bernal beleefden. Bernal zal er, als hij terug thuis komt, als een nationale held ontvangen worden.