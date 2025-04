Efua voert voor de honderdste dag actie in Temse tegen alcohol en drugs in verkeer: "Waar zijn Conner Rousseau, Hugo Maes en Tom Waes?"

Efua Agyepong, de mama van de doodgereden Francis Aerts heeft haar honderdste actiedag achter de rug. Ze protesteert de hele tijd al op de plaats van het ongeval, in weer en wind, tegen de veel te lichte straf die de doodrijder van haar zoon kreeg in beroep. Aan die straf kan ze niks meer veranderen. Maar ze wil wel dat er nultolerantie voor alcohol en drugs in het verkeer wordt ingevoerd. Na 100 dagen actievoeren blijft de steun uit de politiek uit, zegt ze.