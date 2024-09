Eerstesteenlegging van nieuwe Vitaz-ziekenhuis in Lokeren, opent begin 2027 de deuren

In Lokeren is de aftrap gegeven van de bouw van het nieuwe Vitaz-ziekenhuis. De komende drie jaar zal hier hard gewerkt worden om de Lokeraars terug te voorzien van zo goed als alle medische specialismen. De dagziekenhuizen, het pijncentrum en het dialysecentrum zullen meer patiënten kunnen ontvangen en er komt een gloednieuwe 'focused clinic'. Dat is een orthopedisch centrum voor alles wat met het bewegings-stelsel te maken heeft. Aan deze nieuwbouw van 17.000 vierkante meter hangt een prijskaartje van meer dan 80 miljoen euro. Een grote, maar belangrijke investering voor de Durmestad. Want heel wat mensen missen hier toch nog het zorgaanbod van vroeger.