Eerstesteen van Hof van Saeys in Dendermonde is gelegd

Voorlopig wel nog mondmaskers dus in de foyer van De Werf, maar vanaf 1 oktober mogen ze er af. Want mondmaskers in winkels en in de horeca zijn vanaf 1 oktober niet langer verplicht. Zowel niet voor de klanten als voor het personeel. Dat heeft het Overlegcomité zopas beslist. Er is vooral gekeken naar de hoge vaccinatiegraad in ons land om de versoepeling door te voeren. Het mondmasker blijft wel verplicht in zorginstellingen, bij niet-medische contactberoepen zoals de kapper, en op het openbaar vervoer, omdat afstand bewaren daar vaak moeilijk is. Ook in luchthavens en in stations blijft de verplichting gelden. En bij evenementen met meer dan 500 binnen en 750 buiten, zonder Covid Safe Ticket, is het mondmasker ook verplicht. Discotheken mogen weer open vanaf 1 oktober, als ze met een Covid Safe Ticket werken.