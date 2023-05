Eerstelijnszones Waasland lanceren nieuw platform voor burgers met een hulpvraag

Ook het woonzorgcentrum Rodenbach in Denderleeuw staat onder verhoogd toezicht, sinds vorig jaar al. Maar daar is het Agentschap Zorg en Gezondheid recent zelfs overgegaan tot een schorsing van de erkenning. Dat komt omdat de gevraagde verbeteringen uitblijven of te traag worden doorgevoerd. Er is wel beterschap, want het woonzorgcentrum nam al enkele veiligheidsmaatregelen zoals het afsluiten van de trappenhal. Verder wordt ook het personeelstekort opgelost. Maar Rodenbach heeft vooral infrastructurele problemen. Er zijn wel plannen om een nieuwe vestiging te bouwen langs de N405. De bouw daarvan moet klaar zijn tegen 2026.