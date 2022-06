Eerstelijnszones maken zich klaar voor 2de boosterprik voor brede bevolking

Er zijn vorig jaar opvallend meer baby's geboren in Vlaanderen dan in de jaren voordien. Dat heeft het agentschap Opgroeien bekendgemaakt. Onze provincie is zelfs koploper, hier is de grootste stijging te zien in vergelijking met 2020. Hoewel het volgens het agentschap moeilijk is om die kleine babyboom exact te verklaren, zou de coronacrisis wel één van de redenen zijn. Ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde hebben ze de stijging gemerkt op de kraamafdeling. Daar zijn vorig jaar 888 baby's geboren.