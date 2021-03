Eerstelijnszone Dender trekt 11 juli van minister Beke in twijfel

Vanaf vandaag mogen scholen weer voor een dag op klasuitstap. Goed nieuws dus, maar dat staat in schril contrast met wat twee scholen in onze regio nu meemaken. Zo zorgt een coronauitbraak ervoor dat de school Berkenboom in de Heistraat in Sint-Niklaas vanaf morgen de deuren voor een aantal dagen moet sluiten. Ook een school in Verrebroek wou dat doen, want ook daar zitten ze met besmettingen, maar de burgemeester van Beveren heeft daar anders over beslist.