Eerstelijnszone Dender prikt binnenkort in Sint-Jozef-Arbeiderkerk

65-plussers die in Herzele, Sint-Lievens-Houtem of Zottegem wonen, die kunnen hun boosterpik in Herzele laten zetten. Dat is vandaag beslist door de eerstelijnszone Panacea. In die zone waren er 2 vaccinatiecentra. Eén in Herzele en één in Zottegem. Het vaccinatiecentrum van Zottegem zal sluiten. De sporthal van de Bevegemse Vijvers moet weer openstaan voor andere activiteiten. Het is ook makkelijker om vrijwilligers te vinden voor eén centrum. Want die zijn door het opheffen van de maatregelen weer met andere dingen bezig. In Herzele kunnen zo'n 1.200 vaccins per dag gezet worden.