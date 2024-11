Eerste witloof uit de volle grond: heel smaakvol, maar opbrengst is "het slechtste jaar ooit"

Gisteren zat het nog in de grond, maar vanaf vandaag kan je het proeven in je mond. Want het eerste grondwitloof is er, met een volle en pure smaak. Dat is wel een zestal weken later dan andere jaren. Dat komt door de slechte weersomstandigheden begin dit jaar. Het is zelfs "het slechtste jaar ooit", zo klinkt het bij de Lokerse groenteboer Gert. De zaakvoerder van 't Groenselhof kweekt al meer dan 50 jaar, met hart en ziel, diverse soorten groenten.