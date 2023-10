Eerste Wase Inloophuis geopend voor mensen die kampen met geheugenproblemen

In Sint-Niklaas is vanmiddag het eerste Wase Inloophuis geopend. Dat is een plek waar mensen met geheugenverlies, zoals dementie of alzheimer, zonder afspraak terechtkunnen. In het Inloophuis kunnen ze op een laagdrempelige manier in contact komen met lotgenoten, mantelzorgers of zorgprofessionals. Want wie plots merkt dat hij begint te vergeten, of dat het geheugen niet meer is wat het is geweest, die weet niet altijd waar je dan moet zijn voor hulp. Het Inloophuis is een initiatief van onder meer de Alzheimer Liga Vlaanderen, Zorgpunt Waasland, VITAZ en Geïntegreerde Zorg Waasland.