De aanleg van de oostelijke tangent zou, al alles goed gaat, starten in 2028 en af moeten zijn in 2031. Dat blijkt uit de nieuwe planning van het Agentschap Wegen en Verkeer. en de stad Sint-Niklaas. Die ringweg verbindt de N70 en Singel met de E17 en volgt daarbij het tracé van de spoorweg. Door de nieuwe verbinding zal er minder verkeersdruk komen in het centrum van de ballonstad.