Eerste vergunningen voor EK-dorpjes zijn afgeleverd: "Supporteren in bubbels van 4"

Atlete Eline Dalemans heeft een flinke stap gezet richting deelname aan de Olympische Spelen. Op een atletiekwedstrijd in Duitsland won de Sint-Niklase de 3.000 meter steeple in een tijd van 9 minuten en 49 seconden. Dat is de vierde snelste Belgische tijd aller tijden, en een verbetering van haar persoonlijk record met maar liefst 17 seconden. Om te mogen deelnemen aan de Spelen, moet ze in de komende twee wedstrijden nog eens ongeveer even snel lopen. Als ze dan ook Belgisch kampioen kan worden, dan komt een ticket voor Tokyo volgens haar coach wel heel erg dichtbij. Eind juni weten we dan zeker of Dalemans naar de Spelen mag, of niet.