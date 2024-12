Eerste van 130 zieke bomen langsheen de N445 gekapt

Het Agentschap Wegen en Verkeer is vandaag gestart met het rooien van zo'n 130 zieke bomen langs de N445 in Zele en Berlare. De bomen zijn zo ziek dat ze kunnen omwaaien of afbreken, en daarom moeten ze weg. Verschillende controles hebben de slechte toestand van de bomen ook bevestigd. De komende twee weken zullen ze allemaal gekapt worden. Begin volgend jaar komen er 184 nieuwe bomen in plaats. Die zullen ook beter opgevolgd worden zodat ze langer zullen blijven leven. Tijdens de werken wordt er één rijstrook van de N445 afgesloten. Het verkeer wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten.