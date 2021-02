Eerste 170 personeelsleden gevaccineerd in OLV-ziekenhuis

De voorbije week is het aantal ziekenhuisopnames zo'n 10 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor. In heel het land liggen er vandaag 1.766 coronapatiënten in het ziekenhuis. Eén vijfde van hen heeft intensieve verzorging nodig. In de ziekenhuizen in onze streek heeft het AZ Sint-Blasius in Dendermonde nog altijd te lijden onder een corona-uitbraak binnen de eigen muren. Dat resulteert dit weekend in een stijging met 7 patiënten op de COVID-afdelingen, in vergelijking met vrijdag. In Aalst zien de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten dan weer dalen, met 6. In Zottegem zien ze een lichte stijging en in Sint-Niklaas een lichte daling. Daardoor blijft het aantal opgenomen COVID-patiënten gelijk op 177. Daarvan hebben, in totaal 20 patiënten intensieve verzorging nodig. Dat zijn er twee meer dan vrijdag.