Ondertussen zoeken de supporters uit het kamp van Lokeren toenadering tot hun lotgenoten in Temse. Want ze zullen in de toekomst samen één legioen moeten vormen. Het supporterscollectief Wit-Zwart-Geel probeert alvast een aantal zaken op poten te zetten om de samensmelting te vergemakkelijken. Zo wordt er bijvoorbeeld aan gedacht een vaste supportersbus vanuit Temse naar het Daknamstadion in te leggen en ook rondleidingen in het stadion worden overwogen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...