Sport Eerste training nieuwe middenvelder bij Waasland-Beveren

Leonardo Bertone, de nieuwste aanwinst van Waasland-Beveren, heeft vanochtend een eerste keer meegetraind. De 26-jarige verdedigende middenvelder moet het team van coach Nicky Hayen een injectie aan maturiteit bezorgen. Bertone speelde onder meer al bijna 180 wedstrijden voor de Zwitserse topclub Young Boys Bern, onder meer ook in de Champions en Europa League. Het voorbije jaar speelde hij ook in Zwitserland, bij FC Thun. De competitie is daar nog maar net afgelopen. In principe komt hij dus niet of amper met een conditionele achterstand en is hij meteen inzetbaar nu zaterdag in het duel tegen Anderlecht.