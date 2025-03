Eerste Toog in een zalig lentezonnetje lokt 20.000 mensen naar Geraardsbergen

In Geraardsbergen was het vandaag ook feest, namelijk 'Eerste Toog'. Een traditie uit de middeleeuwen die is uitgegroeid tot een grote jaarmarkt, telkens de eerste maandag van maart. Door het goede weer én de start van de krokusvakantie zakten er vandaag meer dan 20.000 mensen af naar het centrum van de Oudenbergstad. Zij gingen op zoek naar koopjes, een hapje en een drankje, en veel gezelligheid en dat dus onder een zalig lentezonnetje.