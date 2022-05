Eerste toeschouwers arriveren langs parcours: "Zitten op dezelfde plaats als in 1990"

Deze namiddag betreedt het Ros Beiaard eindelijk de Grote Markt in Dendermonde. Een dag waar ze al twaalf jaar naar uitkijken. Straks wordt de stad overspoeld door enkele tienduizenden mensen om het Ros Beiaard in levende lijve te aanschouwen. Voor de tribunekaartjes moesten de mensen twee jaar geleden al twee dagen lang aanschuiven. Mensen die geen kaartje hebben, die moeten genoegen nemen met een plaatsje langs het parcours. En wie er vanochtend vroeg bij was, die had geluk.