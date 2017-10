Wie Geraardsbergen zegt, zegt de Muur en dat mogen ze ook in het buitenland weten. En daarom is Geraardsbergen nu ook verzusterd met het Franse Mûr-de-Bretagne. De muur in deze stad was al verscheidene keren de aankomstplaats in de Ronde van Frankrijk. Sinds 2015 heeft Geraardsbergen ook al een samenwerking met de Italiaanse stad San Pietro di Feletto. De lokale muur daar, zat ook dit jaar in het parcours van de Ronde van Italië. En zo ontstaat er, volgens burgemeester Guido De Padt, zelfs een echt Muurverbond.