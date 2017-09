Er komen 50 extra plaatsen in de kinderopvang van het OCMW in Geraardsbergen. Kwetsbare gezinnen krijgen zo de kans om opvang te vinden voor hun kinderen. Het OCMW wil het de ouders zo makkelijker maken om op zoek te gaan naar een job. Het is opnieuw een maatregel in de strijd tegen de gigantische kinderarmoede in de stad. In het stadscentrum groeit nog steeds 60 procent van de kinderen op in armoede.