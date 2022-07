Eerste steen voor nieuwe politiepost Sint-Gillis-Waas gelegd

In Sint-Gillis-Waas is vanmorgen de eerste steen gelegd voor de nieuwe politiepost. Het oude politiegebouw was al een tijdje aan vernieuwing toe. Daarom komt er nu een nieuw gebouw vlak naast het gemeentehuis. Niet toevallig. Want daardoor gaat ook de samenwerking tussen de gemeente Sint-Gillis-Waas en de politie Waasland-Noord verbeteren. Momenteel moeten de politiediensten in Sint-Gillis-Waas in containers werken in het gemeentepark. Binnenkort kunnen ze dus verhuizen naar een gloednieuw complex.