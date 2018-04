Een peuter van anderhalf jaar oud is gisteravond zwaargewond geraakt bij een merkwaardig ongeval aan de sluis van Schellebelle. Dat is in Wichelen. Het jongetje viel door een smalle opening in een rooster, acht meter diep de sluis in. Het kindje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en ligt nu nog altijd op intensieve zorgen. De burgemeester van Wichelen Kenneth Taylor vraagt Waterwegen en Zeekanaal, de beheerder van de sluis, om extra veiligheidsmaatregelen.