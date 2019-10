De gemeente Temse biedt in samenwerking met een lokale broodjeszaak de scholieren in Temse gratis verse soep aan. Vanaf 1 november krijgen de elf basisscholen en de middelbare school in Temse vier dagen per week gratis soep. Uit onderzoek blijkt dat heel wat scholieren vaak ongezond of zelfs geen middageten bij hebben. Omdat voldoende groenten en fruit eten belangrijk is, steekt het gemeentebestuur nu dus een handje toe. Ze betaalt de soep die een lokale ondernemer maakt voor de scholen in Temse. Het project loopt tot 1 maart en zal de gemeente zo'n 25.000 euro kosten.