Eerste steen gelegd van nieuwbouwproject vzw Hof ter Welle in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is de eerste steen gelegd van het nieuwbouwproject van vzw Hof ter Welle. Dat gebeurde door het planten van een magnolia. Hof ter Welle is een erkende Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, die opvang en begeleiding biedt bij problematische opvoedingssituaties. Met een team van ruim 60 medewerkers begeleidt de vzw momenteel meer dan 100 jongeren en hun gezinnen. De nieuwbouw aan de Magnolialaan zal onderdak bieden aan het dagcentrum Triangel, en aan de begeleiders van de zogenaamde contextteams, die momenteel in Beveren gehuisvest zijn.