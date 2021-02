Assistent-dermatologe Sassy mag de spits afbijten in Sint-Niklaas, ook eerste vaccins in vier andere centra in onze streek

In verschillende vaccinatiecentra in onze streek zijn vandaag de eerste spuitjes gezet. In Aalst, Herzele, Hamme, Wetteren en Sint-Niklaas kregen zorgverleners een eerste dosis van het vaccin tegen het coronavirus. In sporthal Denderdal in Erembodegem werden 58 mensen gevaccineerd, in het Bauhuis in Sint-Niklaas zijn ze gestart met 70 spuitjes van AstraZeneca. De 54-jarige Sassy Van Vossel uit Belsele mocht er de spits afbijten.